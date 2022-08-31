Лучших водителей наградили в приморском филиале ДРСК

Фото: предоставлено «КП» – Владивосток»

Ежегодные соревнования на звание «Лучший по профессии» среди водителей прошли в филиале «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК»). Свое мастерство продемонстрировали 12 водителей из четырех структурных подразделения филиала.

Соревнования профессионального мастерства прошли на учебно-тренировочном полигоне села Иннокентьевка Лесозаводского городского округа Приморья. В ходе соревнований участники продемонстрировали теоретические знания Правил дорожного движения (ПДД), устройства и эксплуатации автомобилей, Правил охраны труда, Правил пожарной безопасности. На практике участники показали навыки фигурного вождения и скоростного маневрирования, а также оказания первой помощи в случае ДТП.

По результатам всех этапов соревнований победу одержали представители структурного подразделения Западных электрических сетей, второе место завоевала команда Южных электрических сетей, третьими стали представители Центральных электрических сетей.

В личном первенстве первое место присуждено водителю автомобиля водителя автомобиля 4 разряда Рощинского участка Красноармейского РЭС СП ПЗЭС Владимиру Албулу, второе место – машинисту бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда Уссурийского РЭС СП ПЦЭС Михаилу Чаюку, третье место - машинисту крана автомобильного 5 разряда СП ПЗЭС Леониду Шведу.

Команде-победительнице соревнований был вручен кубок и грамота, призерам соревнований и лучшим водителям на этапах были вручены грамоты и специальные призы.

Стоит отметить, что в приморском филиале ДРСК работает более 500 водителей, некоторые совмещают обязанности электромонтера и водителя. Специалисты этой профессии вносят свой вклад в надежную работу энергосистемы Приморского края, так как от профессионализма водителей зависит оперативное прибытие ремонтных бригад к местам повреждений, в том числе во время непогоды. Безопасность дорожного движения является приоритетным направлением работы компании.

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