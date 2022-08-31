Роспотребнадзор Приморья объяснил, связана ли вспышка ротавируса с отдыхом на море

Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Купальный сезон в Приморье продолжается, а некоторые отдыхающие до сих пор жалуются на плохое самочувствие после купания в море. Роспотребнадзор объяснил, связано ли заболевание кишечными инфекциями с качеством морской воды.
В период купального сезона многие жители Владивостока жалуются на плохое состояние после отдыха на море, а именно на температуру и рвоту. Об одном из таких случаев, который произошел у Токаревского маяка, dv.kp.ru писал ранее.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в августе специалисты исследовали 95 проб морской воды.
– По результатам государственного лабораторного контроля положительные находки не регистрируются.
По словам экспертов, меньше 15% пациентов, которые жаловались на плохое самочувствие, купались в популярных бухтах края. Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 13,5% ниже среднемноголетнего уровня, поэтому эпидемиологическая ситуация в Приморье оценивается как благополучная.
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