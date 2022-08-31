В Приморье изменятся правила для записи к врачу

В ближайшее время система заработает во всех медучреждениях Приморья. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье изменится система записи к врачу. Как работает новый метод в медицинских учреждениях на севере края проверила зампред правительства – министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

Как рассказала министр, 70% талонов к любому специалисту будут появляться в едином графике для всех форм записи на первичный прием, оставшиеся 30% предназначены для повторного посещения, которое врач назначит сам. Попасть в медицинское учреждение можно будет несколькими способами: с помощью регистратуры, по телефону или через портал Госуслуги. По словам Анастасии Худченко, новая система заработает в ближайшее время и позволит избежать живой очереди.

Министр также отметила, что и пациенты, и регистраторы будут видеть единое количество свободных слотов для записи. Спустя 24 часа незанятое для записи место для повторного приема переведется в статус первичного.

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