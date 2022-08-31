Дожди с грозами могут обрушиться на Приморье 1 сентября

1 сентября во Владивостоке пройдет небольшой дождь. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В четверг, 1 сентября, для всех школьников прозвучит звонок, означающий начало нового учебного года. Наверняка многим интересно, какая же погода ожидается в этот день. О том, стоит ли ожидать осадков в День знаний, рассказали синоптики портала «Примгидромет».

По информации специалистов, в четверг, 1 сентября, в Приморье пройдут дожди различной интенсивности, также не исключены грозы. Воздух прогреется до +24…+29°C, на севере края будет прохладнее, температура воздуха достигнет +19…+23°C.

Во Владивостоке в ночь на 1 сентября ожидается небольшой дождь, который прекратится днем. Столбики термометров в приморской столице покажут до +23…+26°C.

Известен также прогноз погоды на первые осенние выходные. Как рассказали специалисты, в ночь на 3 сентября температура воздуха в Приморье достигнет всего лишь +1…+9°C в континентальных районах, а на южном побережье +12…+17°C. Во второй половине дня воздух прогреется до +21…+29°C.

В ночь на воскресенье температура поднимется на 1-4 градуса, а дневные показатели останутся на уровне субботних.

Во Владивостоке в субботу, 3 сентября, и в ночь на 4 число ожидается слабый до умеренного ветер южных направлений. Дневная температура поднимется до +22…+25°C. Днем 4 сентября небо затянет облаками, ветер задует усилится и задует с юго-востока, похолодает до +20…+23°C.

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