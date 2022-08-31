Объем собранного в Приморье картофеля увеличился почти до 9 тысяч тонн

Сельхозпроизводители собрали 8,5 тонны овощей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье убрали больше 880 гектаров картофеля и овощей. По информации пресс-службы краевого правительства, в 2022 году отмечается высокая урожайность.

В региональном министерстве сельского хозяйства рассказали, что собрано 437 гектаров раннего картофеля, то есть 8,9 тысячи тонны, и 446 гектаров овощей – 8,5 тонны.

– Урожайность составляет 204 и 192 центнера с гектара, что выше уровня прошлого года на 14 и семь центнеров соответственно.

Специалисты отметили, что высокую урожайность дали приморские сорта картофеля «Казачок», «Смак» и «Янтарь», а также зарубежные – «Адретта», «Гала», «Лилли» и «Санте».

Перед приморскими сельхозпроизводителями стоит важная задач – увеличить объем продукции собственного производства. На сегодняшний день самообеспеченность края картофелем составляет 71,5%, а овощами – около 55%.

Напомним, что в Приморье в 2022 году увеличился объем производства мяса, молока и яиц.

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