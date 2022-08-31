В Приморье легковушка из-за аварии врезалась в популярный пит-стоп

Фото: Telegram-канал mark2_che

В Уссурийске на улице Пушкина автолюбитель влетел в точку питания – речь о пит-стопе сети кофеен Coffee Machine. Инцидент произошел накануне, 30 августа.

Авария попала на видео, кадры этого опубликовали очевидцы. Местные предполагают, что у водителя кроссовера запала педаль тормоза. Машина врезалась в легковой автомобиль, который и влетел в точку популярного пит-стопа. Позднее видео с камер видеорегистратора опубликовали в сети Telegram-каналы. В УГИБДД УМВД Приморья разбирают в деталях аварии. К счастью, у водителей лишь незначительные ссадины.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что на камеры видеонаблюдения попало трагическое ДТП с участием женщины. Она переходила дорогу в неположенном месте, попала под удар минивэна и перевернулась. Скончалась пострадавшая в машине скорой помощи. Подробности – в материале «КП».

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