Во Владивостоке Дворец детского творчества готов принять новых воспитанников

Узнать информацию о кружках можно на официальном сайте учреждения. Фото: Дворец детского творчества.

Дворец детского творчества во Владивостоке открыл запись для юных жителей приморской столицы, которые хотят вступить в кружки и объединения. Основной набор ребят продлится до 12 сентября. Дети, а также их родители смогут поближе познакомиться с педагогами, а также больше узнать о студиях дополнительного образования.

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, подробно изучить программу Дворца творчества и записать ребенка в кружки можно на сайте 25.pfdo.ru. Также информацию обо всех мероприятиях можно узнать на официальных страницах в социальных сетях учреждения в «ВКонтакте» и «Телеграм». Педагоги на протяжении всего учебного года будут заниматься с детьми бесплатно.

Ребята от 7 до 18 лет могут записать во множество интересных кружков, направленных на их развитие: иностранные языки, сферы культуры и науки, экология, краеведение, медиатворчество, техническое, художественное и социальное творчество.

Кроме кружков дети также смогут принимать участие в городских, краевых и всероссийских фестивалях, конкурсах, профильных лагерях, экскурсиях, туристических походах и творческих встречах с известными людьми.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам +7-423-245-68-30, 245-68-70 или лично посетить Дворец детского творчества по адресу Океанский проспект, 43, вход со стороны детского технопарка «Кванториум». Прийти можно с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00.

Напомним, что вы также можете записать своего ребенка в учебные классы технопарка «Кванториум» по следующим направлениям: IT-квантум, VR/AR-квантум, Биоквантум, Промдизайнквантум, Квантошахматы, Энерджиквантум, Промробоквантум, Хайтек.

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