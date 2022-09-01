«Россети ФСК ЕЭС» ввела в работу новые аккумуляторные батареи в трех центрах питания Приморья

Аккумуляторная батарея подстанции. Фото: Пресс-служба «Россети ФСК ЕЭС» МЭС Востока

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизировала систему питания собственных нужд подстанций 220 кВ «Горелое», «Высокогорск» и «Волна». На подстанциях установили современные аккумуляторные батареи российского производства и выпрямительно-зарядные устройства. В результате технического переоснащения повышается надежность электроснабжения потребителей западных районов Приморского края и города Владивостока.

Аккумуляторные батареи обеспечивают работу систем защиты автоматики и телемеханики, а также аппаратуры дистанционного управления, аварийной и предупреждающей сигнализации в случае перебоев с питанием от трансформаторов собственных нужд. Выпрямительно-зарядные устройства предназначены для подзарядки аккумуляторной батареи. Новое оборудование компактнее, экологичнее, долговечнее предшествующих аналогов и практически не требует обслуживания.

Мощность подстанции 220 кВ «Горелое» составляет 317,3 МВА. Вместе с подстанцией 220 кВ «Высокогорск», мощность которой равна 50 МВА, она обеспечивает электроэнергией 50,5 тысяч жителей Дальнегорского городского округа и Тернейского района Приморского края, а также промышленные предприятия: лезозаготовительные, рыбоперерабатывающие, горнодобывающие, крупнейший из которых горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл».

Подстанция «Волна» мощностью 330 МВА входит в схему Владивостокского энергокольца и обеспечивает электроснабжение заводов «Изумруд», «Варяг», «Дальприбор», а также новостройки активно развивающегося микрорайона Снеговая Падь во Владивостоке.

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