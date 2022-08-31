Творческий коллектив Росгвардии проведет праздничный концерт в честь Дня знаний во Владивостоке

Фото: приморский краевой центр народной культуры.

1 сентября – знаменательный и важный день для всех школьников, ведь у них начинается новый, а для кого-то и первый учебный год. В честь Дня знаний в Парке Победы во Владивостоке для юных жителей приморской столицы, а также их родителей пройдет праздничный концерт.

Мероприятие стартует в четверг, 1 сентября, в 12:00 на площадке перед Домом молодежи. Перед юными школьниками и их родителями выступит ансамбль песни и пляски «АМУР» Восточного округа войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Концерт пройдет при содействии приморского управления Росгвардии, АНО «Центра социального обслуживания «Родные люди» и управления культуры Владивостока.

Как рассказала глава АНО «ЦСО «Родные люди» Наталья Кокорева, коллектив «АМУР» подготовил зрелищную программу с хорошей и громкой музыкой, которая точно понравится гостям.

Глава АНО «Центр социального обслуживания «Родные люди» Наталья Кокорева.

– Не могу точно сказать, сколько детей придет, ибо каналы, которые мы используем для распространения, рассчитаны на взрослых. Но мы бы хотели, чтобы родители вместе с ребятами в семейном кругу смогли насладиться концертом.

Еще один праздничный концерт пройдет во Владивостоке 3 сентября в рамках фестиваля «Дни мира на Тихом океане». Мероприятие посвящено 77-й годовщине окончания Второй Мировой войны.

С 14:00 до 16:00 на главной площади приморской столицы пройдет детская программа, в которой примут участие творческие коллективы Приморья, а с 18:00 до 21:00 – со всего Дальневосточного федерального округа.

Во время фестиваля с 13:00 и до 20:00 в центре Владивостока будет работать выставка-ярмарка, на которой жители и гости города смогут купить изделия декоративно-прикладного творчества или поучаствовать в мастер-классах.

Одна их жительниц приморской столицы рассказала «Комсомольской правде – Владивосток», что обязательно поведет своего ребенка на оба мероприятия.

– Моя дочь пойдет в первый класс, и я хочу, чтобы она не только повеселилась и хорошо провела время с семьей, но и узнала, что такое патриотизм и любовь к Родине, за что боролись ее предки. Будь моя старшая дочь школьницей, я бы и ее повела, – поделилась своим мнением Надежда Пославская.

Надежда обязательно поведет ребенка на концерты.

Напомним, что во Владивостоке продолжается набор в добровольческий отряд «Тигр». Вступить в ряды батальона может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет.

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