В школах Владивостока меняют ограждение и асфальт

В некоторых учреждениях обновления закончатся до середины октября. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжаются ремонтные работы образовательных учреждений. По информации пресс-службы администрации приморской столицы, сейчас специалисты меняют ограждение в школе №13, в районе школы №9 асфальтируют территорию и возводят тротуар, а в детском саду №19 уже завершилась установка забора.

Сейчас подрядчик устанавливает новое ограждение по периметру школы №13, большая часть работы завершена, но полностью они закончатся к понедельнику, 5 сентября. Как рассказал начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский, такие же работы проводятся и в учебном учреждении №12 в Советском районе Владивостока.

– Недавно завершились работы по замене ограждения в детском саду № 19 в Первомайском районе. Ремонтные работы продолжаются и в других учреждениях образования, но они не повлияют на учебный процесс и завершатся до середины октября.

Уже 31 августа специалисты планируют уложить новый асфальт перед школой №9, чтобы в День знаний здесь можно было провести традиционную торжественную линейку.

В 2022 году в приморской столице планируют отремонтировать 39 образовательных учреждений. На эти цели из муниципального движения направили 290 миллионов рублей. Сейчас реставрация идет в лицее №3 на Опорной, 4. Здесь хотят капитально обновить фасад двух корпусов, а также привести в порядок крышу.

Напомним, что во Владивостоке обновляют здание детского сада №45 на Казанской, 5. До 15 октября, чтобы не нарушать процесс образования, юные воспитанники будут находиться в ближайших учреждениях дошкольного образования. На время работ с родителей не будут брать деньги.

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