Дождливый День знаний ожидается в Приморье

Во Владивостоке осадки не ожидаются. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 1 сентября, в некоторых районах Приморья ожидается небольшой и умеренный дождь, также возможны грозы. Порывы северо-западного ветра умеренные. Воздух в крае прогреется до +16…+27°C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, со второй половины дня порывы усилятся и задуют с северо-запада. Столбики термометров в приморской столице поднимутся до +23…+25°С.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый ветер. Температура воздуха достигнет +24…+26°С.

В Находке переменная облачность, без осадков, ветер слабый, воздух прогреется до +23…+25°С.

Напомним, что синоптики портала «Примгидромет» озвучили прогноз погоды на предстоящие первые осенние выходные. По информации специалистов, в ночь на 3 сентября в континентальных районах края воздух прогреется до +1…+9°C, а на южном побережье до +12…+17°C. Во второй половине дня потеплеет до +21…+29°C.

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