Приморские рыбаки выловили почти 11 тысяч тонн кальмара

За июль-август рыбаки поймали 4835 тонн тихоокеанского кальмара. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Приморье увеличился объем добычи кальмара. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, рыбохозяйственные предприятия выловили около 11 тысяч тонн этого морского деликатеса.

В региональном агентстве по рыболовству поделились, что четыре крупнотоннажных судна Находкинской базы «охотятся» за командорским кальмаров в Северо-Курильской зоне. 15 августа здесь выловили 10,9 тысяч тонн моллюска.

Руководитель агентства Валерий Корко отметил, что в 2022 году в сфере рыболовства хорошо себя показали колхозы «Приморец» и «Тихий океан». За июль-август они добыли 4835 тонн тихоокеанского кальмара – это почти в 10 раз больше, чем было в прошлом году.

«Комсомольская правда – Владивосток» ранее писала о том, в какое время лучше ловить кальмара и как его добывать. Подробности можно прочитать в нашем материале.

Напомним, что в Приморье увеличился объем собранного картофеля. Сельхозпроизводители убрали 8,9 тысячи тонны клубней и 8,5 тонны овощей. Высокую урожайность дали приморские и зарубежные сорта картофеля.

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