МТС обеспечила цифровой инфраструктурой новый пятизвездочный отель во Владивостоке

Быстрым мобильным интернетом МТС покрыты все 16 этажей отеля. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

МТС сообщает о завершении строительства внутренней сети связи в гостиничном комплексе Vladivostok Grand Hotel and SPA во Владивостоке. Компания первой из операторов реализовала полное покрытие одного из важнейших объектов туристической инфраструктуры Приморья. Связью стандарта LTE МТС обеспечены все 16 этажей отеля и прилегающая к нему территория.

Как большинство современных зданий, отель Vladivostok Grand Hotel and SPA имеет сложное архитектурное решение. Межэтажные перегородки, стекла с высоким уровнем радиопоглощения и железобетонные элементы препятствуют прохождению радиосигнала с внешних базовых станций. Чтобы гости и сотрудники отеля могли комфортно пользоваться всеми современными цифровыми сервисами, МТС первой из операторов развернула внутреннее LTE-покрытие в здании. Голосовой связью и быстрым мобильным интернетом МТС покрыты все 16 этажей отеля: более 200 номеров, конференц-залы, SPA комплекс, бары, рестораны и банкетный зал. Для дополнительного покрытия прилегающей территории МТС также установила внешнее телеком-оборудование рядом с отелем.

– В период проведения ВЭФ Vladivostok Grand Hotel and SPA станет одной из основных локаций для размещения участников международного экономического форума, а позже – центром притяжения российских и иностранных туристов. Надежная связь и цифровой комфорт гостей так же важны, как уютные номера и качественное обслуживание. Поскольку гостиничный комплекс состоит из зданий разного уровня, LTE-покрытие необходимо было развернуть на всех этажах и во всех сооружениях, входящих в структуру отеля. Также важно было учесть эстетический аспект: техническое решение должно удачно вписываться в общий стиль интерьеров здания. Реализацией такого масштабного инфраструктурного проекта инженеры МТС подтвердили высокий уровень своей экспертизы» – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Ранее МТС в Приморском крае реализовала ряд значимых проектов по внутреннему покрытию ключевых объектов современной связью. В их числе Приморский океанариум, кампус ДВФУ, водный комплекс «Акватория», концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена», а также крупнейшие торговые центры «Калина Молл», «Седанка сити», «Дружба» и «Море».

За дополнительной информацией обращайтесь:

Пресс-секретарь ПАО «МТС» в Приморском крае Анна Пушкина

E-mail: agpushki@mts.ru Тел.:+7(914)065-77-88

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