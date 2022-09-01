Лихач на квадроцикле пугает жителей Второй Речки во Владивостоке

Жильцы говорят, что мужчине бесполезно делать замечания. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал vtoryakvdk.

Постоянный рев мотора явно не то, что хочется слышать под своими окнами на протяжении всего дня. Но некоторым жителям района Второй Речки во Владивостоке приходится терпеть это неудобства из-за неизвестного мужчины.

В социальных сетях появилось видео, на котором приморец разъезжает по двору на квадроцикле.

– Скажите, это нормальная езда под окнами, по газонам, по тротуарам и оглушительным ревом? И так весь день, – жалуются владивостокцы.

По словам жильцов, делать замечания мужчине бесполезно, так как он грубит и угрожает. Некоторых оглушительный шум не просто раздражает, но и пугает. В комментариях люди написали, что слышат рев под своими окнами и в четыре утра. Другие же советуют вызвать полицию.

Напомним, что не так давно жительница Владивостока накричала на футбольных фанатов из-за шума. Причем ей мешали не громкие выкрики болельщиков, а бой барабанов.

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