Авария на дороге в Приморье унесла жизнь водителя

Жуткими кадрами очевидцы поделились в социальных сетях. Фото: Telegram-канал @dpscontrolprim.

Жуткая авария произошла 1 сентября на одной из приморских трасс. По информации очевидцев, есть погибший.

Как рассказали жители края в социальных сетях, ДТП случилось на въезде в Большой Камень. Судя по фотографиям, которые появились в интернете, от одного из автомобилей не осталось живого места. Также сообщается, что погиб водитель изувеченной машины.

На место аварии приехали сотрудники ГИБДД, часть дороги перекрыли. На снимках также можно заметить большегрузы, но являются ли они участниками ДТП, пока неизвестно.

Напомним, что на днях во Владивостоке авария унесла жизнь одной местной жительницы. Произошло все на проспекте Красного Знамени. Женщина хотела перейти дорогу не по «зебре», но на нее наехала машина и отбросила в сторону. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

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