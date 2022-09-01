В Приморье парень с девушкой избили и обокрали трех женщин. Пострадавшие утверждают – это были полицейские

История развернулась в Лесозаводске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопиющий случай произошел в Приморье с жительницами Лесозаводска. Женщины спокойно хотели отдохнуть на речке Кабарга, но их планы разрушили сотрудники полиции. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Неизвестно, по какой причине полицейские остановили отдыхающих, но разговор не задался с самого начала. По версии самих женщин, патрульные не только хамили и угрожали им, но и пустили в ход кулаки. Закончилось все тем, что с пострадавших сорвали золотые украшения и уехали.

По предварительной информации, один из нападавших весной вступил в должность в ГИБДД, а его напарница – в ППС. Также сообщается, что на них завели уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

История получила большую огласку, и в итоге появилась другая версия событий. По словам родственников, сотрудник ГИБДД – порядочный человек и его пытаются выставить в дурном свете. Знакомые также отметили, что многие детали в рассказе женщин нелогичны, поэтому информации верить нельзя. Правда, какие именно моменты были переданы неверно, люди не уточнили.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой УМВД по Приморью. Редакции ответили, что в начале июля три жительницы Лесозаводска обратились в полицию после того, как их побили неизвестные мужчина и женщина, да еще и украли мобильный телефон у одной из пострадавших.

– В дальнейшем было установлено, что к вышеуказанному происшествию могут быть причастны два сотрудника МО МВД России «Лесозаводский».

Представители ведомства поделились, что сейчас проводится проверка по поводу данной истории. Если вина сотрудников полиции будет доказана, им грозит не только увольнение, но и наказание, а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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