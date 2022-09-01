Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» одолел «Новосибирск» в матче второго раунда ФОНБЕТ Кубка России. Основная игра завершилась со счетом 1:1, приморцы победили в пенальти.

Игра состоялась в приморской столицы и, надо сказать, выдалась напряженной. На трибунах собралось больше двух тысяч болельщиков.

Счет в первом тайме открыл Максим Радченко. Он отправил первый гол в ворота «динамовцев» на 19-й минуте. Уже в следующем тайме команда из Владивостока сравняла позиции. На 52-й минуте Алексей Баев забросил мяч в ворота сибиряков. 1:1.

До конца матча упорная игра продолжалась. Обе команды несколько раз заменили членов команды, а «динамовцы» приблизились к тому, чтобы забить еще один гол, но тщетно. Началась серия пенальти. Владивостокцы Ника Гиголаев, Максим Машнев, Сергей Крамаренко, Алексей Подпругин и Марат Тарэк попали точно в цель. Со стороны «Новосибирска» оплошал Максим Житнев, попав по штанге соперника.

Теперь «Динамо-Владивосток» отправится в третий раунд Кубка. Его соперником станет омский «Иртыш» (Омск), который недавно разгромил команду «Темп» из Барнаула со счетом 4:0. Встреча пройдет 14 сентября. Также приморцам предстоит трехматчевая домашняя серия в Первенстве Второй лиги, которая начнется с противостояния футбольному клубу «Балашиха» 7 сентября.

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