Частный дом с людьми выгорел дотла. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморском крае 37-летний мужчина заживо сжег собственную подругу и двоих приятелей в деревянном доме. Об этом сообщил РЕН.ТВ со ссылкой на знакомого подозреваемого.

Во вторник, 30 августа, мужчина вместе с товарищем отправился в гости к друзьям в Кировском районе. Компания устроила застолье. После хорошей попойки три человека уснули, а гости решили пойти домой.

Затем, когда оба мужчин покинули здание. Один из них по какой-то причине положил металлическую бочку под входную дверь, поджег какую-то тряпку и кинул ее в окно веранды. Свидетель происшествия утверждает, что поджигатель испытывал неприязнь к потерпевшим. После проделанного товарищи беспечно разошлись по своим жилищам.

Следователи возбудили уголовное дело после того, как обнаружили тела погибших. Сейчас сотрудники органов разыскивают поджигателя.

Напомним, ранее dv.kp.ru писал, что в поселке Кировский случился пожар. Частный дом выгорел дотла, хотя пожарные прибыли на место всего через четыре минуты после сообщения. Они нашли в сгоревшей постройке тела двух мужчин и одной женщины.

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