Во Владивостоке потеплеет до +24°C. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В пятницу, 2 сентября, осадки в Приморье не ожидаются. Ветер слабый переменных направлений. Воздух в крае прогреется до +21…+26°C.

Во Владивостоке малооблачно, ветер слабый переменных направлений. Столбики термометров в приморской столице поднимутся до +22…+24°C.

В Уссурийске малооблачно, слабый ветер. Температура воздуха поднимется до +23…+25°C.

В Находке малооблачно, переменный слабый ветер. Воздух прогреется до +22…+24°C.

В ночь на субботу, 3 сентября, столбики термометров в континентальных районах Приморья покажут +1…+9°C, а на юге побережье до +12…+17°C, во второй половине дня потеплеет до +21…+29°C.

В ночь на воскресенье воздух прогреется на 1-4 градуса, а дневная температура останется на уровне субботней.

Во Владивостоке 3 сентября, и в ночь на 4 число возможен слабый южный ветер. Днем 3 числа столбики термометров покажут до +22...+25°C, а на следующий день похолодает до +20...+23°C.

Напомним, что с 5 сентября на территорию Приморья может ворваться тайфун HINNAMNOR.

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