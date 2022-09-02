Ежедневный уровень заболеваемости COVID-19 в Приморье снизился на 14,6%

Приморцев призывают вакцинироваться. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Приморье коронавирусом заболели 560 человек. Справились с COVID-19 567 жителей. По информации пресс-службы краевого правительства, за последние шесть уровень заболеваемости снизился на 14,6%. Однако специалисты отмечают, что показатели по-прежнему высокие.

Как рассказали в минздраве Приморья, снижение темпа роста пока небольшое, больше 200 местных жителей с симптомами ОРВИ обращаются в амбулаторные инфекционные центры, у врачей наблюдаются 4,7 тысяч человек.

Чтобы сохранить тенденцию снижения заболеваемости COVID-19, минздрав рекомендует пожилым людям носить маски, а педагогам и родителям школьников – пройти вакцинацию. По словам специалистов, наличие прививки от коронавируса у взрослых уменьшает риск заражения детей.

Правительство Приморья рекомендовало министерству образования и минздраву перед началом учебного года проверить, есть ли у работников общеобразовательных организация новая коронавирусная инфекция. Сами же школы должны строго следить за состоянием своих сотрудников.

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