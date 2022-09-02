Больше 20 выпускников военного учебного центра при ТГМУ получили лейтенантские погоны

Среди 23 молодых офицеров не только юноши, но и девушки. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Торжественная церемония вручения лейтенантских погонов и удостоверений военнослужащего прошла в Тихоокеанском государственном медицинском университете.

В церемонии приняли участие ректор университета Валентин Шуматов, начальник медицинской службы Главного командования Военно-морского флота Российской Федерации, полковник Игорь Мосягин, начальник военного учебного центра Тихоокеанского Медицинского, полковник медицинской службы Игорь Королев, начальник медицинской службы Тихоокеанского флота, подполковник медицинской службы Николай Минаев, представители медицинской службы Тихоокеанского флота, преподаватели и родственники молодых офицеров.

Лейтенантские погоны выпускников. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Приказом Министра Обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, в Вооруженные силы России направлены 23 лейтенанта медицинской службы – выпускника военного учебного центра при Тихоокеанском Медицинском. Среди молодых офицеров есть не только юноши, но и четыре девушки.

На церемонию пришли и родители выпускников. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Ксения Плюгина с детства мечтала выть военным врачом.

– Я свой выбор сделала осознанно. Мне хотелось всегда помогать людям. Меня не пугает работа в сложных полевых условиях. Нужно набраться опыта и все обязательно получится.

Дмитрий Михайлов из Уссурийска – потомственный военный врач. С детства он восхищался своими мамой и папой, поэтому решил пойти по стопам родителей.

Ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета поздравил выпускников, командование, профессорско-преподавательский состав и родителей виновников торжества со знаменательным в их жизни событием.

Ребятам пожелали успехов и покорения новых высот. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

– Сегодня в славные ряды российских военных врачей вливается новое пополнение. За время учебы вы приобрели достаточно знаний и навыков. Теперь настало ваше время покорять более сложные высоты и искать новые пути решения возникающих задач, творчески используя полученные знания – учиться предстоит всю жизнь.

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