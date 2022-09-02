Во время Восточного экономического форума в Приморье усилят антиковидные меры

Меры предосторожности коснулись и учебных заведений. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье усилят антиковидные меры из-за распространения новой инфекции. Изменения коснутся мероприятий, которые пройдут во время Восточного экономического форума, а также организации образовательного процесса в учреждениях края.

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, сотрудникам гостиничного сервиса, сферы транспорта и общественного питания и других компаний необходимо носить маски, а также выдать средства индивидуальной защиты участникам и гостям ВЭФ-2022. Также рекомендуется в помещениях и в салоне транспорта провести дезинфекцию в начале и конце дня или смены, а в общественных местах проводить обработку каждые четыре часа.

Рекомендациям также должны следовать и сотрудники образовательных учреждений. Перед началом учебного года работникам школ необходимо провериться на наличие новой коронавирусной инфекции.

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