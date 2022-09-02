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Владивосток2 сентября 2022 3:08

Грузовик с ценным товаром перевернулся минувшей ночью во Владивостоке

Что стало причиной аварии, неизвестно
Павел САХАРОВСКИЙ
Грузовик перевозил арбузы. Фото: Telegram-канал @svodka25.

Грузовик перевозил арбузы. Фото: Telegram-канал @svodka25.

Минувшей ночью на одной из улиц Владивостока произошло ДТП, из-за которого водитель лишился ценного товара. Удивительно, что никто из жителей города не поспешил растащить продукты. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошло все ночью, 1 сентября. В социальных сетях житель Владивостока опубликовал фотографию перевернутого грузовика. Если присмотреться, можно увидеть, что из автомобиля высыпались арбузы. Как рассказал очевидец, случилось все на Борисенко.

Пока остается загадкой, что же стало причиной ДТП, подробности не уточнялись. Также неизвестно, есть ли пострадавшие, неизвестно. Ясно одно, из-за аварии арбузы не просто высыпались на землю, но и наверняка разбились.

Любителей полакомиться бесплатным арбузом не нашлось, возможно, из-за того, что необычное ДТП произошло ночью.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

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