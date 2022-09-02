Ничего, кроме крошек: ЧП на дороге во Владивостоке затормозило движение

Произошло все в районе сквера имени Суханова.

Еще один житель приморской столицы потерял свой груз, но на этот раз это были не арбузы. Из грузовика мужчины выпала и разбилась плитка, никто из окружающих не стал ему помогать.

О случившемся «Комсомольской правде – Владивосток» рассказал наш читатель. Произошло все в районе сквера имени Суханова. Прямо на дороге стоит грузовик, а вокруг него рассыпана строительная плитка, от которой кроме крошек ничего не осталось.

Неизвестно, по какой причине груз оказался на дороге, возможно, в автомобиль кто-то врезался. Но наш читатель предполагает, что плитка скорее всего съехала сама.

По какой причине плитка оказалась на дороге, неизвестно.

Собеседник также рассказал, что рядом стояли сотрудники дорожных служб, но никто из них не помог мужчине, все посмотрели, что происходит, и пошли по своим делам.

По словам читателя, мужчине никто не помог.

Напомним, что минувшей ночью на Борисенко перевернулся грузовик с арбузами. Продукты оказались на асфальте, но никто не стал их забирать.

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