Три дороги Владивостока закатали в новый асфальт по нацпроекту

Участки ремонтировали без остановки движения. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Больше четырех километров дорог отремонтировали на улицах Калинина, Нейбута и Давыдова по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Еще здесь уложили новые тротуары, остановки, лестницы и подпорные стены, а также восстановили сети инженерных коммуникаций и ливневки. Специалисты из мэрии Владивостока начали приемку комплексного ремонта. Комиссия смотрит на качество выполненных работ, подсчитывает затраченные материалы и берет пробы нового асфальта для определения его качества в лаборатории. После сотрудников администрации с инспекцией пройдут и общественные наблюдатели. Все проверяющие могут указать на ошибки, а подрядчик оперативно их устранит. Только после этого, отметили в управлении дорог, все документы будут подписаны.

Не обошли стороной и дорожные знаки. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Подрядчик обустроил остановки. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Хочется подчеркнуть, что на всех трех объектах не останавливали движение, поэтому плотный трафик стал причиной дополнительной нагрузки на подрядчика. В качестве ремарки добавим, что нередко жители домов, во дворах которых идет дорожный ремонт, не торопятся убирать свои автомобили, продолжая парковаться на привычных местах. Как итог – работы могут быть менее качественными, а сам процесс длится дольше запланированного. В этой же ситуации рабочим удалось восстановить асфальт в срок.

Специалисты сделали тротуары. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– Небольшая задержка работ по срокам произошла из-за долгой поставки материалов. Раньше бордюры, например, поставляли из Китая, теперь такие гранитные элементы поставляются из Екатеринбурга по железной дороге. Ну и погода, особенно в июле, подвела, – отметил гендиректор АО «СпецСУ» Иван Зайченко.

Вторым этапом будет благоустройство территории, подрядчик займется этим в ближайшее время.

Поверх свежего асфальта – новые «зебры». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Отметим, что помимо этих трех улиц по Владивостоке «СпецСУ» также выполняет работы по проектированию капитального ремонта Шуйской и Волжской. Подрядчику предстоит выполнить там капремонт моста, отремонтировать дорогу и сделать тротуары. Зимой заменят железобетонные конструкции моста, а весь комплекс работ будет завершен к осени следующего года.

Напомним, кроме ремонта дорог во Владивостоке возвращают к жизни парк «Солнышко», что находится в глубине дворов на улице Русская. Там уже сняли старые покрытия и начали укладывать новые дорожки, потихоньку появляются лавочки и малые архитектурные формы. Еще немного, и пространство будет готово принять отдыхающих.

Работы будут считаться законченными только после того, как специалисты проверят качество ремонта и подпишут соответствующие документы. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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