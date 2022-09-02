Приморцы активно записываются на онлайн-курсы китайского языка и программирования

Количество покупок в категории онлайн-образования увеличилось в пять раз. Фото: Мария ЛЕНЦ

МТС с помощью Big Data проанализировала трафик сайтов и приложений для изучения иностранных языков и обучения ИТ-специалистов. В январе-августе 2022 года объем загруженных данных с таких ресурсов вырос на 80% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а число людей, использующих сайты и приложения для онлайн-обучения, стало больше на четверть.

По данным МТС Банка, количество покупок в 2022 году в категории онлайн-образования увеличилось во Владивостоке в пять раз, а средний чек на оплату курсов для изучения и программирования вырос вдвое. Также приморцы в три с половиной раза чаще стали искать репетиторов китайского языка.

В целом, сайты и приложения для изучения иностранных языков показывают наибольшую динамику роста среди обучающих площадок. Количество пользователей таких сервисов за первые восемь месяцев 2022 года увеличилось на 30% по отношению к январю-августу 2021-го. Объем трафика увеличился почти на 70%, а лидерами в сегменте стали сервисы Duolingo, Skyeng и PuzzleEnglish. Самый большой рост данных среди крупнейших сервисов изучения иностранных языков у Skyeng – почти 200%.

Количество абонентов МТС, посещающих онлайн-площадки для освоения ИТ-профессий с нуля, в январе-августе 2022 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Трафик сайтов и приложений с курсами и уроками для начинающих ИТ-специалистов вырос в два раза. Лидеры по объему данных среди онлайн-курсов – GeekBrains, Skillbox и Stepik, а самый большой прирост показал маркетплейс обучающих курсов Stepik – около 300%.

Востребованность сервисов онлайн-образования можно объяснить желанием многих приморцев сменить работу, освоив профессию ИТ с нуля. Аналитики МТС фиксируют увеличение трафика на весь контент, связанный с разработкой – видеоуроков, подкастов и статей в СМИ. Люди хотят иметь стабильный и высокий доход, заниматься тем, что не устареет в ближайшие годы.

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