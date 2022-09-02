Умер к приезду скорой: появились подробности смертельного ДТП в Приморье

Мужчина скончался после столкновения с большегрузом.

Минувшим днем на трассе в Приморье в районе Большого Камня произошло смертельное ДТП. Очевидцы аварии рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» подробности случившегося.

Как поделились приморцы, водитель Toyota Corolla Ceres по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. В это время на обочине был грузовик, в который врезался в автомобиль. Шофер большегруза до последнего пытался избежать столкновения, но не вышло.

Авария произошла в 13:20.

Какое-то время хозяин Toyota Corolla Ceres был в сознании, моргал, но к приезду скорой он скончался. По предварительной информации, у мужчины не было прав, а в конце мая его привлекли к ответственности за езду в нетрезвом виде. Также очевидцы сообщили, что внутри салона нашли шприцы.

Напомним, что авария со смертельным исходом на днях произошла во Владивостоке на проспекте Красного Знамени.

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