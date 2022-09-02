В районе Золотого моста во Владивостоке изменят схему движения

Водителей просят быть внимательными.
Фото: Антон ПИКУС
Автолюбителей из Владивостока предупреждают об изменениях схемы движения на Золотом мосту. Об этом рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы.
Нововведение появится в субботу, 4 августа, а знаки начнут устанавливать ночью 3 сентября. Движение изменится на перекрестке с Мариинским театром. Теперь здесь запретят поворот налево от развязки с Калинина на Фастовскую.
Еще одно изменение коснется съезда в сторону Голдобина: здесь разрешат поворот налево, который раньше был под запретом. Знак «Прямо и налево» появится в районе Калинина, 78.
Городские власти просят водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать новые правила движения.
Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» во Владивостоке отремонтировали больше четырех километров дорог на Давыдова, Калинина и Нейбута.
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