В районе Золотого моста во Владивостоке изменят схему движения

Водителей просят быть внимательными. Фото: Антон ПИКУС

Автолюбителей из Владивостока предупреждают об изменениях схемы движения на Золотом мосту. Об этом рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы.

Нововведение появится в субботу, 4 августа, а знаки начнут устанавливать ночью 3 сентября. Движение изменится на перекрестке с Мариинским театром. Теперь здесь запретят поворот налево от развязки с Калинина на Фастовскую.

Еще одно изменение коснется съезда в сторону Голдобина: здесь разрешат поворот налево, который раньше был под запретом. Знак «Прямо и налево» появится в районе Калинина, 78.

Городские власти просят водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать новые правила движения.

Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» во Владивостоке отремонтировали больше четырех километров дорог на Давыдова, Калинина и Нейбута.

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