С 5 сентября во Владивостоке засияет главная телевышка города

Пока телевышка работает в тестовом режиме, специалисты проверяют оборудование. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке есть своя местная Эйфелева башня. Речь идет о телевышке на Орлиной сопке. С пятого сентября она будет радовать гостей и жителей города разноцветными огнями. Пока телевышка работает в тестовом режиме, специалисты проверяют оборудование.

– Монтаж освещения главной телевышки города начался еще в мае. Всего на вышке установлено около 2 тысяч светильников: 1860 стробоскопов и 19 единиц заливного света. Во время работ заменили 250 светильников на новые, отремонтировали около 400 световых установок, – рассказал директор МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Алексей Родькин.

Напомним, вышку отключили еще в феврале 2020 года. С нее сняли старый слой покрытия и нанесли новый, а также покрыли конструкцию 5 тоннами краски. Масштабные работы по реконструкции телевышки выполняли специалисты ФГУП РТРС, а после этого к своей части работ приступили сотрудники ВПЭС.

Телевышка, расположенная на сопке Орлиной, начнет работать с 5 сентября в режиме выходных и праздничных дней с 19 до 23 часов.

Напомним, подсветка на телевышке Владивостока появилась в 2011 года. Иллюминация освещает всю конструкцию - от основания до верха - и работает в нескольких режимах. Это и разноцветные огни, и плавные переходы цвета от ярко-красного до нежно-голубого – завораживающее зрелище.

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