Лобовое все в трещинах: в Приморье водитель сбил мужчину на пешеходном переходе

Удар пришелся настолько сильный, что лобовое стекло автомобиля потрескалось. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2 сентября во Владивостоке на улице Борисенко, 50, водитель Honda Airwave сбил мужчину на пешеходном переходе. По словам очевидцев, на место тут же прибыла бригада скорой и полиция. Медики госпитализировали пострадавшего.

На данный момент неизвестно насколько сильные травмы получил человек, но удар пришелся настолько сильный, что лобовое стекло автомобиля раскрошилось и покрылось трещинами. Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» обратился в пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю, чтобы узнать подробности инцидента. На данный момент устанавливаются причины аварии.

Напомним, совсем недавно произошел несчастный случай на дороге в столице Приморья. Женщина, вероятно, решила сократить дорогу. Оживленный участок трассы она попыталась перебежать вне пешеходного перехода, где и попала под колеса Toyota Noah. Водитель среагировать не успел. Пострадавшую погрузили в машину бригады скорой, но там она скончалась от полученных травм.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.