Над центром Владивостока поднялись клубы едкого дыма

Когда пожарные прибыли на место все помещение было в дыму. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Жители Владивостока не на шутку перепугались, когда увидели, как прямо в центре города над небом поднялись клубы едкого дыма. В это же время пожарным поступил звонок о возгорании в кафе на Светланской. Спасатели прибыли на место уже через шесть минут.

Пожар в трехэтажном административном здании случился из-за неполадок с вытяжкой, когда огнеборцы прибыли на место, именно она горела на задымленной кухне. В здании три этажа, к счастью, кафе располагалось на первом, поэтому спасатели без труда справились с огнем, а люди быстро убежали от очага возгорания. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Приморскому краю, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, в августе вспыхнуло пламя прямо на нефтебазе Владивостока. Когда пожарные прибыли на место, здание было полностью охвачено огнем.

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