На выезде из Владивостока образовалась огромная пробка из-за странной аварии

Люди вынуждены ждать своей очереди, чтобы объехать перевернувшееся авто. Фото: @dpskontrol_125rus

Огромна пробка образовалась на Объездной трассе со стороны Фадеева в направлении Снеговой. Водители негодуют и жалуются на разрушенные планы. А все потому что, по непонятным причинам, грузовик, который двигался в правом ряду, внезапно перевернулся и занял сразу две полосы.

С движением на этом участке сейчас очень непросто. Люди стоят, ожидая своей очереди, чтобы проехать. Очевидцы сообщают, что кто-то выходит из машин в ожидании, пока ситуация разрешится. О состоянии водителя ничего неизвестно, но о погибших или пострадавших никакой информации нет.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о смертельном ДТП на трассе в Приморье в районе Большого Камня. Как поделились приморцы, водитель Toyota Corolla Ceres по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. В это время на обочине был грузовик, в который врезался в автомобиль. Шофер большегруза до последнего пытался избежать столкновения, но не вышло.

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