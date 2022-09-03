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3 сентября 2022 4:53

Во Владивостоке частично недоступны подземные переходы в центре города

Рабочие закончат ремонт к концу октября, но подрядчик планирует сдать объекты раньше
Максим ГРУЗОВ
Подземные переходы в центре города приведут в порядок.

Подземные переходы в центре города приведут в порядок.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Жители и гости Владивостока заметили, что теперь пробраться через подземные переходы в центре города стало немного проблематично из-за ремонтных работ. Например, у перехода возле Дальрыбвтуза один вход перекрыт, но при этом можно пройти с другой стороны. В пресс-службе мэрии корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» объяснили, что по контракту срок сдачи объектов - конец октября. Однако, подрядчик планирует завершить работы раньше.

В переходах очистят парапет, заменят облицовки, смонтируют подъемники для маломобильных групп населения и заменят водоприемные решетки ливневой канализации. Также на стенах переходов должны появиться художественные пано. Они станут приятным дополнением, к тому же будут радовать гостей и жителей города. На них планируют изобразить атрибуты города у моря.

Напомним, еще одно приятное событие, связанное с благоустройством города недавно узнали приморцы. Во Владивостоке есть своя местная Эйфелева башня. Речь идет о телевышке на Орлиной сопке. С пятого сентября она будет радовать гостей и жителей города разноцветными огнями.

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