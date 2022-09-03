«Мы рвем на себе волосы»: на глазах у приморцев водитель переехал их слепого питомца

Животное не удалось спасти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уссурийске на камеру попал несчастный случай с питомцем на дороге. Слепой пес отошел на несколько метров от своих хозяев и выбежал на проезжую часть во дворе. В этот момент на него двигался автомобиль. Судя по кадрам, водитель ехал медленно и вполне мог затормозить, но почему-то этого не сделал. От тяжелых травм пес Тедди умер.

– Да, мы не проследили за своей почти слепой, еле передвигающейся собакой. Мы рвем на себе волосы. А что сейчас делает водитель, медленно наехавший на стоящего в пределах видимости пса? Остановился вроде, но, глядя в глаза орущим и бегущим очевидцам, опять-таки нажал на газ и переехал нашего Тедика вторым колесом? Как спится? – пишут хозяева погибшего питомца.

Очевидцы рассказывают, что пытались докричаться до водителя, чтобы он хотя бы вышел из машины, помог довезти Тедди в ветклинику. Но автолюбитель нажал на газ и скрылся с места трагедии.

Искать виноватых поздно, животное не вернешь. В комментариях люди выражают соболезнования приморцам, у которых погиб любимец, а также просят всех внимательнее смотреть за своими четвероногими друзьями. Маленькая собачка на дороге может стать причиной страшного ДТП. Известны случаи, когда животное резко выбегало на дорогу, водитель резко тормозил или выворачивал руль и в лучшем случае получал травмы от такой внезапной встречи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.