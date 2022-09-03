«Собирали голыми руками»: на одном из приморских пляжей десятки морских обитателей оказались на берегу

Рыба оказалась в ловушке из-за течения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хоть лето официально и закончилось, но в душе приморцев оно пока играет. Солнце светит, можно насладиться его лучами на море. Однако, для кого-то из отдыхающих пляж на Татарской набережной преподнес сюрприз. Люди увидели бьющуюся в конвульсиях рыбу, которая застряла между камней у берега.

Оказалось десятки сайры течением отнесло к мелководью, где рыба и оказалась в ловушке. По словам очевидцев, морских обитателей собирали голыми руками, настолько много их было.

Кстати, этим летом море расщедрилось не только на подводных жителей. Шторм, который налетел на Приморье в ночь на 8 августа, усеял берега поселка Преображение древесиной. Местные жители неустанно собирали груз, оставшийся с судна «Мария», которое потерпело ЧП во время непогоды.

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