Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 4 сентября в Приморье местами пройдет небольшой дождь, сообщает dv.kp.ru со ссылкой на «Примгидромет». По словам синоптиков, в крае сохранится южный умеренный ветер и высокая температура воздуха на уровне +22…+29°C.

Погоду на территории региона определяет антициклон, вечером фронтальные разделы. Так, во Владивостоке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер южный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +19…+21°С.

В Уссурийске наблюдается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер так же южный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +22…+24°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый, во второй половине умеренный. Температура воздуха +20…+22°C.

Температура воды в Амурском заливе +21°C, в заливе Находка +11°C, в заливе Посьета +20°C.

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