Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу два региона Дальнего Востока посетит президент РФ Владимир Путин в рамках визита в макрорегион. На Камчатке глава государства встретится с местным губернатором и экологами, в Приморье он будет наблюдать за ходом международных стратегических учений вооруженных сил «Восток-2022» и обсудит вопросы ключевых сессий Восточного экономического форума во Владивостоке.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, программа визитов начнется 5 сентября с посещения Камчатского края. Владимир Путин проведет целый рабочий день в регионе, во время которого встретится с участниками молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». Он проведет большое совещание, касающееся вопросов социально-экономического развития субъекта, встретится с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым и посетит соколиный центр «Камчатка».

6 сентября Владимир Путин посетит «Восток-2022», где будет наблюдать за активной фазой учений. В этот же день состоится заседание президиума Госсовета, на котором президенту расскажут о результатах развития ДФО и проведут презентацию территорий опережающего развития. Запланирована также встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

В том числе глава государства обсудит ключевые сессии ВЭФ перед пленарным заседанием форума, которое пройдет 7 сентября. В рамках встречи – общение с модераторами ключевых сессий и выступление Путина на пленарке мероприятия.

Напомним, ранее dv.kp.ru писал о том, что VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября на территории ДВФУ. В первый день ВЭФ–2022 состоится II Международный форум по сохранению популяции тигра. В событии примут участие страны БРИКС и АТР. Также стали известны тематические блоки форума. Они коснутся военно-патриотического воспитания молодежи, будущего дальневосточных городов, и импортозамещения.

ПО ТЕМЕ:

VII Восточный экономический форум во Владивостоке в 2022 году: программа мероприятия и участники

Расскажем, что ждет гостей VII Восточного экономического форума в 2022 году во Владивостоке, о дате проведения и участниках (подробнее)

У каждого свой путь: что ждать в программе самого масштабного экономического форума АТР

Организаторы огласили тематические блоки Восточного экономического форума-2022, который пройдет во Владивостоке (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.