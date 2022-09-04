Юрий Трутнев. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев высказался о начале VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который стартует во Владивостоке в понедельник, 5 сентября. По словам полпреда, главная отличительная черта мероприятия заключается в названии – «На пути к многополярному миру», которое указывает на новые возможности в ограниченной санкциями экономике РФ.

– Наверное, одно из основных отличий Восточного экономического форума начинается прямо с его названия. Он называется – «На пути к многополярному миру». Мы считаем, что мир изменился, что те санкции, та настойчивость, с которой недружественные страны пытаются задержать наше развитие, изменили картину мира, по сути дела разрушили экономические связи, привели к тому, что компании, которые заключали международные контракты, оплачивали поставку оборудования, убедились в том, что все это ненадёжно и никакого оборудования они могут не дождаться.

Юрий Трутнев отметил, что несмотря на трудности, с которыми столкнулась Россия, появились шансы обновить и модернизировать собственные производства.

– Мы должны эти препятствия преодолеть. Мы должны научиться делать то, что до этого считали возможным отдать на заказ кому-то из зарубежных партнёров. Мы будем учиться больше делать сами. Будем осваивать те технологии, на которые обращали меньше внимания. Значит, мы как страна и Дальний Восток как часть этой страны станем сильнее, будем больше уметь, будем дальше продвигаться в технологическом развитии, – заключил полпред.

Трутнев добавил, что мероприятие охватит широкий спектр отраслей и направлений деятельности. В итоге лучшие решения, которые представят участники ВЭФ, представят президенту России. В том числе речь пойдет о развитии на Дальнем Востоке сельского хозяйства, логистики, промышленности и разработки высоких технологий.

Также полпред не прошел мимо «Улица Дальнего Востока». Он подчеркнул, что на выставке представлено технологическое развитие страны и те решения, которые могут заменить поставки ненадежных партнеров.

– Мы должны научиться делать в том числе то, что у них закупали. Это важное направление работы сейчас не только для нашего региона, а для всей нашей страны. <…> Я желал бы гостям и участникам Форума сохранить доверие друг к другу. Сейчас оно рассыпается. Очень многим странам, многим компаниям уже стало невозможно доверять. Это сильно повлияет на их работу, сильно повлияет на их репутацию. Здоровые силы – те, кто понимают, что надо дружить, надо развиваться, надо двигаться вперёд – они должны в этих условиях ещё больше объединиться.

Напомним, ранее dv.kp.ru писал, что VII Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Костяк мероприятие пройдет на территории ДВФУ. В событии примут участие страны БРИКС и АТР. Также стали известны тематические блоки форума. Они коснутся военно-патриотического воспитания молодежи, будущего дальневосточных городов, и импортозамещения. Наравне с ВЭФ–2022 откроется II Международный форум по сохранению популяции тигра.

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