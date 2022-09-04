Лихой мотоциклист вылетел на встречку, протанив авто во Владивостоке

Автомобилист не успел среагировать на резкий маневр. Фото: Екатерина Лескова.

В воскресенье вечером, 4 сентября, в Первореченском районе Владивостока произошла авария с участием авто и мотоцикла. Водители не поделили дорогу в районе дома №22 на Днепровской. По словам очевидцев, виновником аварии стал мотоциклист. Как выяснил корреспондент «Комсомольской правды», к счастью, никто не пострадал.

Мото откинуло на оббочину. Фото: Екатерина Лескова.

Свидетели уверяют, что владелец двухколесного транспорта вылетел на встречную полосу, протаранив при этом Nissan Serena. Водитель микроавтобуса попросту не ожидал такого маневра и не успел затормозить. От удара мото отбросило на обочину, у Nissan пострадал передний бампер.

На место происшествия для детального разбора прибыли сотрудники ДПС. Полицейским предстоит выяснить все подробности.

Кстати, серьезная авария с мотоциклистом с утра такжке произошла на спуске с Баляева к Луговой. Но в этом случае ее наоборот спровоцировал водитель авто. Байкер ехал в правом ряду, когда ему пригродил путь седан. Избежать столкновения не удалось, в итоге мужчина вылетел с мото на дорогу, получив травмы.

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