В Приморье закончили поиски 6-летнего мальчика, пропавшего во Владивостоке

Из архива КП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дальневосточной столице поисковая организация «Примпоиск» огласила результаты поисков шестилетнего Федора К. Мальчик пропал накануне, 4 сентября: ушел из дома на Сахалинской и пропал. Ребенок найден силами полиции и волонтеров, живой, сообщили в организации.

Голубоглазый мальчик ростом метр с кепку вышел из дома вечером. Родители подняли на уши почти весь город, Как правило, в организации «Примпоиск» не оглашают детали того, где пропадал потерпевший, так случилось и в этот раз.

Родители и волонтеры благодарят всех участвующих в распространении объявления о пропаже и неравнодушных, которые вышли на поиски. Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» регулярно информирует о пропавших в Приморском крае. Ранее редакция писала о глухонемом, который пропал и провел в колодце 4 дня без еды.

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