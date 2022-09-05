Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игроки из 10 стран мира сразятся в Международном шахматном турнире на Кубок Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. На соревнованиях выступят зарубежные и российские спортсмены, большинство из которых представят дальневосточные регионы. Призовой фонд для победителей составит 3 миллиона рублей.

«В ДФО есть точки роста для совершенствования своих умений»

География стран-участниц Кубка довольно разнообразна. На одной площадке встретятся игроки из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи, Армении, Беларуси, Ирана, Таджикистана и Сербии. Основной упор в проекте сделан именно на Дальний Восток. Так, каждая страна в турнире представит по одному человеку, Федерация шахмат России – 16, а субъекты ДФО в сумме – 18 человек.

– На наш взгляд, мы поступили очень справедливо, ведь понимаем, что дальневосточников нужно поощрять. Поэтому призовой фонд распределится не только на первую тройку победителей, но и на первую тройку победителей с Дальнего Востока, – отметила PR-директор международных турниров на Кубок ВЭФ и Кубок Тигра Анна Деркач.

Анна Деркач. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Касательно механики турнира: поединки между 32 игроками пройдут в формате быстрых шахмат или рапида. По словам организатора мероприятия и руководителя АНО «ДВ-Интеллект» Рафаиля Айндинова, выбор в пользу такого типа обусловлен зрелищностью и динамикой. К тому же активные шахматы считаются абсолютно непредсказуемыми, что делает их более интересными для зрителей и судей, которых, к слову, будет трое (не считая помощников).

– ВЭФ – идеальная площадка. В том числе на территории кампуса ДВФУ имеется вся необходимая инфраструктура для содержания игроков, проведения состязаний. Все это сосредоточено в одном месте. Нам нужно сделать этот турнир на максимум, чтобы рассказать всему миру о том, что появилась новая точка притяжения во Владивостоке с огромным потенциалом. Приморье представят три местных чемпиона. От федерации шахмат России приезжает и вовсе звездный состав, – отметил Рафаиль Айндинов.

Рафаиль Айндинов. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Спикер добавил, что соревнования станут хорошим стимулом для развития шахматного спорта в Приморском крае и на Дальнем Востоке. В частности, это станет возможным благодаря влиянию ВЭФ-2022, который даст серьезный импульс для формирования спортивной среды в регионе:

– Одна из целей турнира – создание такой платформы, которая могла бы предложить всему Дальнему Востоку улучшать навыки собственных спортсменов, обустраивать их карьеру и самодостаточность региона в этой сфере. Условно говоря, у местных игроков появится понимание, что в ДФО есть точки роста и этапы для постепенного совершенствования своих умений.

Стоит отметить, что только во время подготовки к проведению турнира на ВЭФ в двух дальневосточных регионах впервые возникли специализированные шахматные федерации: в Магаданской области и в Чукотском АО. Благодаря новому перспективному шагу появилась возможность представить на Кубке участников из этих субъектов.

«Вся эта работа нацелена только на развитие спорта»

Много лет именно ВЭФ позволяет местным видам спорта прогрессировать, считает министр спорта Приморского края Жан Кузнецов. По его словам, международные соревнования, которые проходят на территории края, дают возможность дальневосточникам познакомиться с разными именитыми спортсменами. Способствует этому также региональный и федеральный проект «Спорт – норма жизни».

– В первую очередь это важно для детей. Когда ребенок смотрит на спортсмена высокого класса, он понимает, что может достичь серьезных результатов. В этом году нас ждет насыщенная спортивная программа, в том числе и по шахматам. Мы уже проводили разные соревнования всероссийского и международного уровня. Например, чемпионат мира по шахматам среди женщин. Все это дает определенный толчок в развитии этого вида спорта. Вся эта работа нацелена только на развитие спорта.

Жан Кузнецов добавил, что шахматы развиваются в 15 субъектах Приморья. В крае насчитывается уже более пяти тысяч шахматистов, здесь проживают восемь мастеров спорта и около 30 кандидатов в мастера спорта.

Игорь Павлов. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

В свою очередь директор ВЭФ Игорь Павлов высказался насчет будущей интеграции шахмат в программу форума. Он уточнил, что в перспективе соревновательный блок увеличится.

– В традициях форума всегда было много парусного спорта, много традиционных видов спорта, ГТО. Отмечу, что в этом году минспорта ставит целых два павильона на улице Дальнего Востока, где пройдут соревнования. Среди них – шахматы. Это интеллектуальный труд, он требует физической силы и силы мысли, которая нам сегодня очень нужна. Почему не было шахмат раньше в таком объеме? Они должны быть и будут. Мы надеемся, что этот турнир даст старт большой перспективе международных шахматных турниров именно в Приморском крае и в ДФО.

Жан Кузнецов. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Торжественная церемония открытия Кубка состоится 5 сентября, в 15:00, в библиотеке ДВФУ (корпус А, 10 уровень). Через час шахматисты сядут за игру. В это же время стартует онлайн трансляция на сайте ДВ-Интеллект.ру. В это же время начнет работу фанзона в центре Владивостока для всех желающих. На ней пройдут мастер-классы от матерых игроков со всей России.

Первый день будет самым продолжительным. Трансляция начнется в 16:00 и закончится в 21:00. На следующие два дня запланирован полуфинал и финал турнира. Схватка за главный приз начнется 6 сентября. Призовой фонд составит 3 миллиона рублей. Победителей определят 7 числа. В 14:00 состоится торжественное награждение

Напомним, ранее dv.kp.ru писал про то, что во Владивостоке проходил крупный шахматный фестиваль «Город у моря-2022». Крпунейшее мероприятие на Дальнем Востоке вв этой категории пройдет в столице Приморья уже в 18-й раз. Соревнования примет конференц-зал «Бохай» конгресс-отеля «Экватор» (ул. Набережная, 20).

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