Сильные дожди накроют большую территорию Приморья 5 сентября

Ветер в крае умеренный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 5 сентября, в Приморье на востоке ожидается дождь, местами сильный, в остальных районах края осадки небольшие. Ветер умеренный южный направлений. Воздух прогреется до +18…+23°C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, небольшие осадки утром, ветер умеренный северный. Столбики термометров поднимутся до +18…+20°C.

В Уссурийске облачно с прояснениями, ветер северный умеренный. Температура воздуха достигнет +19…+21°C.

В Находке переменная облачность, ветер умеренный южных направлений. В городе потеплеет до +19…+21°C.

Напомним, что из-за тайфуна администрация Владивостока объявила о свободном посещении школ и детских садов. Отсутствие на занятиях с 5 по 7 сентября не будет считаться прогулом.

Днем 6 сентября и в первой половине ночи 7 числа погода ухудшится, скорость ветра достигнет 18-23 метров в секунду. Волны Амурского залива поднимутся до четырех-пяти метров, в открытой части – до шести-семи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.