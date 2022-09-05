Больше пяти тысяч жителей Приморья проходят амбулаторное лечение с симптомами COVID-19

Приморцы привились от COVID-19 1 61 613 раз. Фото: Олег ЗОЛОТО

По обновленным данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Приморье COVID-19 обнаружили у 539 местных жителей. Выздороветь смогли 476 человек.

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, на амбулаторном лечении находятся пять тысяч приморцев – это самый большой показатель в последнюю волну заболеваемости новым коронавирусом.

В краевом министерстве здравоохранения напомнили, что при первых симптомах ОРВИ необходимо обратить в поликлинику или амбулаторный инфекционный центр.

В рабочие дни врачи принимают с 8:00 до 20:00, а в выходные и праздники – с 9:00 до 18:00. При планировании приема стоит учитывать, что вечером, а также в субботу и в воскресенье пациентов почти нет.

В Приморье активно работает прививочная кампания. За 24 часа приморцы привились от коронавируса 1 61 613 раз.

Напомним, что на время Восточного экономического форума в Приморье усилят антиковидные меры. Сотрудники гостичного сервиса, сферы транспорта, общественного питания и других компаний должны носить маски, а также выдать средства индивидуально защиты участникам и гостям мероприятия.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.