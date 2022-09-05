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Владивосток5 сентября 2022 1:53

Дорожный коллапс образовался на нескольких улицах во Владивостоке

Колом стоит участок от Гоголя до Второй Речки
Павел САХАРОВСКИЙ
Дорога от Гоголя до Второй Речки.

Дорога от Гоголя до Второй Речки.

Фото: принтскрин видео.

Огромный затор сковал дороги в приморской столице. Несколько часов водители стоят на трассе, без возможности уехать по своим делам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали читатели редакции, колом стоит дорога с улицы Гоголя до Второй Речки. Неизвестно, по какой причине образовался затор. Приморцы предполагают, что на объездную дорогу не пускают большегрузы и разворачивают их обратно.

Корреспондент «Комсомолки» связался с пресс-службой городской администрации и ГИБДД. Нам подтвердили, что для грузовиков ввели ограничения, которые продлятся до 9 сентября. Временные дорожные знаки появились на:

– пересечении Адмирала Горшкова и Анны Щетининой;

– пересечении Дальней с трассой Де-Фриз – Седанка – Патрокл;

– пересечении Снеговой с трассой Де-Фриз – Седанка – Патрокл;

– пересечении Фадеева с трассой Де-Фриз – Седанка – Патрокл;

– развязке на улице Маковского в районе пересечения с трассой Де-Фриз – Седанка – Патрокл;

– участке в районе дома № 13 на Космонавтов;

– участке в районе пересечения Катерной и Коммунаров.

Колом стоит и другой участок, от Народного проспекта в сторону Некрасовской. Судя по словам автолюбителей, движение на дороге очень медленное.

Участок от Народного проспекта в сторону Некрасовской.

Участок от Народного проспекта в сторону Некрасовской.

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