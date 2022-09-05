Дорожный коллапс образовался на нескольких улицах во Владивостоке

Дорога от Гоголя до Второй Речки. Фото: принтскрин видео.

Огромный затор сковал дороги в приморской столице. Несколько часов водители стоят на трассе, без возможности уехать по своим делам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали читатели редакции, колом стоит дорога с улицы Гоголя до Второй Речки. Неизвестно, по какой причине образовался затор. Приморцы предполагают, что на объездную дорогу не пускают большегрузы и разворачивают их обратно.

Корреспондент «Комсомолки» связался с пресс-службой городской администрации и ГИБДД. Нам подтвердили, что для грузовиков ввели ограничения, которые продлятся до 9 сентября. Временные дорожные знаки появились на:

– пересечении Адмирала Горшкова и Анны Щетининой;

– пересечении Дальней с трассой Де-Фриз – Седанка – Патрокл;

– пересечении Снеговой с трассой Де-Фриз – Седанка – Патрокл;

– пересечении Фадеева с трассой Де-Фриз – Седанка – Патрокл;

– развязке на улице Маковского в районе пересечения с трассой Де-Фриз – Седанка – Патрокл;

– участке в районе дома № 13 на Космонавтов;

– участке в районе пересечения Катерной и Коммунаров.

Колом стоит и другой участок, от Народного проспекта в сторону Некрасовской. Судя по словам автолюбителей, движение на дороге очень медленное.

Участок от Народного проспекта в сторону Некрасовской.

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