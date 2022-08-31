Шестой Международный Владивостокский Марафон состоится 24 сентября. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Международный Владивостокский Марафон снова прошел сертификацию AIMS. AIMS – это ассоциация, объединяющая более 300 международных марафонов и пробегов из 95 стран. Под эгидой AIMS проходят более 400 соревнований. Результаты, показанные на трассах, сертифицированных AIMS, признаются Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Такая сертификация проводится один раз в четыре года, специально для сертификации трассы марафона «Мосты Владивостока» из Омска прилетал уполномоченный измеритель Ассоциации международных марафонов Илья Михайловский. С помощью специальной отработанной методики, подразумевающей использование велосипеда с установленным на него счетчиком Джонса и стальной рулетки, была просчитана точная длина трассы и общая схема маршрута с подробными схемами старта и финиша, на основании замера выдан сертификат.

Стоит отметить, что Международный Владивостокский Марафон – единственный марафон на Дальнем Востоке, который имеет сертификацию AIMS. Таким образом, участие в Международном Владивостокском Марафоне дает право профессиональным спортсменам официального признания своих мировых рекордов, а всем участникам – уверенность в том, что забег организован качественно, в соответствии со всеми требованиями международного бегового сообщества.

Уже меньше чем через месяц, 24 сентября, состоится шестой старт Международного Владивостокского Марафона. Принять участие в событии такого уровня может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте события vladivostokmarathon.ru. Количество слотов уменьшается с каждым днем.

Беговой клуб RunDnsRun также приглашает спортсменов и всех желающих начать подготовку к марафону. Для этого все могут присоединиться к еженедельным пробежкам клуба, которые проходят каждую субботу по живописным маршрутам Владивостока и острова Русский. Участие в них бесплатное. Подробности в Telegram-канале – t.me/rundnsrun_vl.

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