Срочная эвакуация с острова Рейнеке потребовалась женщине с подозрением на инсульт

Женщину эвакуировали на остров Русский. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Срочная эвакуация потребовалась одной из отдыхающих на острове Рейнеке. С подозрениями на инсульт женщину увезли в больницу.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, случилось все на в выходные, а именно вечером 3 сентября. Приморцы позвонили в центр управления в кризисных ситуациях и рассказали, что женщине нужна помощь из-за подозрения на инсульт.

Спасатели вместе с медиками добрались до острова Рейнеке и посмотрели жительницу Приморья. Специалисты решили, что женщине нужна эвакуация. На катере в сопровождении врачей ее доставили на остров Русский, где ее ждал автомобиль скорой помощи.

Напомним, что 3 сентября произошла трагедия на Камчатке. Группа из 12 туристов отправилась покорять Ключевскую сопку, но отдых закончился трагедией: несколько человек погибли, есть пострадавшие.

Делом занялась прокуратура. Сотрудники ведомства проверят организацию, которая устроила экскурсию, а также соблюдение техники безопасности при проведении тура.

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