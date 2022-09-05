Консорциум о безотходной добыче морских биоресурсов подпишут во Владивостоке в рамках ВЭФ

Отходы после добычи моллюсков. Из архива. Фото: Руслан НОВИКОВ

Биотехнология – одна из ведущих отраслей науки и промышленности в развитых странах, не исключая Россию. Приморский регион особенно важен для работы в этой сфере: акватории региона полны гидробионтов, степень богатства не перечесть. Но все заканчивается: по оценкам участников Консорциума «Морские биотехнологии, биомедицина, морская фармация» (официальные акты о создании подпишут 6 сентября на ВЭФ во Владивостоке), 25 – 30 миллионов тонн совокупного мирового вылова гидробионтов теряются из-за неправильного обращения с сырьем, такой же объем идет в утиль как отход промышленной переработки.

Консорциум создадут, чтобы пустить этот сырьевой резерв в нужное русло. Отходы составляют до 60% улова, и этот процент можно перераспределить на производство кормовой муки, жира, а также для получения биологически активных веществ. То, что не нужно «рыбным предприятиям», может эффективно использоваться для профилактики и лечения различных заболеваний иммунной, сердечно-сосудистой и костно-мышечной системы, коррекции липидного и углеводного обмена.

Консорциум предлагает законодательно связать выделение квот на водные биологические ресурсы (ВБР), а также прав лова не квотируемые ВБР, чтобы передавать отходы от гидробионтов на конкретные биотехнологические предприятия. Приводим выдержку из сообщения авторов-участников:

– Таким образом, мы можем добиться экспорта из России переработанных ВБР с более высокой добавленной стоимостью (которая останется в РФ), простимулировать развитие отечественной морской биомедицины и фармации, основанной на глубокой переработке морских рыбных и нерыбных гидробионтов.

Соглашение планируют подписать и передать в Президиуме ДВО РАН 6 сентября на Светланской, 50, в 17 часов 6 сентября. К реализацию подключат Некоммерческое Партнерство «Российский национальный комитет содействия Программе Организации Объединённых Наций по окружающей среде». Спикерами на мероприятии выступят гендиректор ООО «Корякморепродукт ДВ» Евгений Ткаченко, исполнительный директор комитета содействия Программе ООН по окружающей среде Виктор Усов.

Как уточнили в сообщении ученых, к работе привлечены директор ТИБОХ ДВО РАН Дмитренок Павел, ректор ДВФУ Борис Коробец, Ректор ТГМУ Шуматов Валентин, президент ГК «Антей» Михнов Иван и другие.

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