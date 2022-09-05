Во Владивостоке водитель снес песочницу на детской площадке

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. Фото: принтскрин видео.

Необычное ДТП, произошедшее во Владивостоке, попало на камеру видеонаблюдения. Обошлось без погибших.

Кадры случившегося попали в социальные сети. Произошло все в приморской столице возле детской площадки на черемуховой. На ролике видно, что водитель разворачивается на спуске перед шлагбаумом. В какой-то момент, он не справляется с управлением, и машина съезжает вниз на детскую площадку.

В момент ДТП рядом с автомобилем поднималась женщина, но ее не задело. Повезло, что на детской площадке никого не было, из-за случившегося пострадала только песочница, в которую врезалась машина.

В комментариях под видео многие приморцы предположили, что водитель перепутал педали газа и тормоза.

Напомним, что минувшей ночью в центре Владивостока произошла авария с участием двух Toyota Prius. Виновник ДТП вместе с тремя пассажирами решил скрыться.

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