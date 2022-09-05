Из архива КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На период Восточного экономического форума Международный аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы специально для обслуживания гостей и участников. Однако все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию, обслуживание пассажиров проходит в штатном режиме, сообщили в пресс-службе МАВ.

Сейчас в аэропорту не протолкнуться – десятки участников ВЭФ прилетают в столицу Дальнего Востока не только из других уголков России, но и из других стран. Для их качественного обслуживания привлекли волонтеров и выделили дополнительные смены персонала.

Не забывает Фонд Росконгресса и про безопасность. Для гостей форума прямо в аэропорту установлены пункты аккредитации и ПЦР-тестирования, без которых на площадки не пройдешь.

Напомним, ряд ограничений все же затронет жителей. К примеру, с 3 по 8 сентября включительно нельзя на любых частных судах заходить в акватории Владивостока, запрещено по городу проезжать большегрузам. Пилотные и беспилотные летательные аппараты на время ВЭФ не могут пересекать небо над Владивостоком.

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