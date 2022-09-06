АО «Восточный Порт» принимает участие в работе VII Восточного экономического форума во Владивостоке

Фото: АО «Восточный Порт»

Компания АО «Восточный Порт» представила собственный опыт в части реализации проекта по экологической и социальной ответственности (в том числе, развития любительского и профессионального спорта на территории присутствия) на VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Традиционные международные форум и выставка проходят на базе кампуса Дальневосточного федерального университета с 5 по 8 сентября 2022 года.

На старте масштабного международного мероприятия, 5 сентября, одним из событий работы портовиков на полях VII ВЭФ стало участие в открытии II Международного форума по сохранению тигра и выставки «Улицы Дальнего Востока». На основных сценах УДВ в течение всех дней работы экономического форума показательные выступления продемонстрируют спортсмены команды по тхэквондо «Восточник», многократные победители и призеры всероссийских и международных соревнований.

В «Тигрином форуме» с участием глав стран ареала тигра, экспертов и ученых подвели итоги выполнения Глобальной программы по восстановлению популяции тигра, принятой 12 лет назад. Для посетителей мероприятия на площадке «Улицы Дальнего Востока» представлен интерактивный павильон «Дом тигра», экспозиция которого позволит всем желающим ближе познакомиться с миром этого удивительного краснокнижного хищника.

После открытия II Международного форума по сохранению тигра Ирина Ольховская (ОАО «УГМК») приняла участие в торжественной церемонии передачи подарочного сертификата на скульптуру тигра исполняющему обязанности председателя ДВО РАН академику РАН Юрию Кульчину. Скульптура тигра с рисунком в стиле «японская гравюра» была приобретена на благотворительном аукционе «ПоможемПрироде.РФ» в рамках ВЭФ-2016. В 2021-м на ВЭФ было подписано соглашение о долговременном сотрудничестве между АО «Восточный Порт» и Национальным научным центром морской биологии ДВО РАН в области сохранения видового разнообразия фауны Японского моря.

Одним из приоритетных направлений деятельности АО «Восточный Порт» является поддержка экологической среды региона присутствия. Каждый год предприятие выделяет значительные средства на экологические проекты в акватории порта, а именно на восполнение популяции лососевых, трепанга и морского гребешка.

О примерах социальной и экологической ответственности АО «Восточный Порт» рассказывает тематическая фотовыставка, которую портовики представили на полях ВЭФ-2022. Посетители увидят экспозицию уникальных фотокартин на основе материалов, сформированных в ходе исследовательской экспедиции в Национальный парк «Бикин» и в рамках этнических фестивалей, посвященных Году культурного наследия народов России при поддержке и с участием «Восточного Порта». Часть фоторабот отражает проекты по восполнению разнообразия фауны Японского моря, а также мероприятия VII Международных спортивных игр «Дети Азии», спонсором которых в этом году выступил АО «Восточный Порт». В ходе работы VII ВЭФ представители компании планируют участие в сессиях, бизнес-диалогах и других тематических мероприятиях.

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